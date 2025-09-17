Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in Thüringen

Kabel EinsFolge vom 17.09.2025
Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in Thüringen

Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in ThüringenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.09.2025: Thema u.a.: Astrein gesägt? - Motorsägenkurs in Thüringen

61 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Im Thüringer Wald lernen Laien unter Anleitung von Forstwirtschaftsmeister Thomas Hartung den sicheren Umgang mit der Motorsäge. In einem intensiven Kurs bringt er den Teilnehmern jede Menge Wissen bei, bevor es dann an die praktische Prüfung geht: dem Fällen eines Baumes. Doch nicht bei allen Teilnehmern läuft der entscheidende Prüfungs-Schnitt reibungslos.

Alle verfügbaren Folgen