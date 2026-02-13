Thema u.a.:Sidecar-WM in Oschersleben – Protest auf dem SiegerpodestJetzt kostenlos streamen
Folge vom 13.02.2026: Thema u.a.:Sidecar-WM in Oschersleben – Protest auf dem Siegerpodest
Folge vom 13.02.2026
Bernd Schenkhut, ist Technischer Kommissar des Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM). Er sorgt in Oschersleben dafür, dass bei der Sidecar-Weltmeisterschaft alles regelkonform läuft. An allen drei Tagen kontrolliert Bernd Schenkhut die Teams und ihre Sidecars, während diese um die Führung in der WM-Wertung kämpfen und ihre Maschinen bis an die Grenzen optimieren. Doch dann kommt es zum Protest gegen die Siegerteams. Wie meistert Bernd Schenkhut die Situation?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
