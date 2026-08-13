Themen u. a.: Der Gastroflüsterer - Steakhaus unter BeobachtungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 13.08.2026: Themen u. a.: Der Gastroflüsterer - Steakhaus unter Beobachtung
61 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Kemal Üres testet ein türkisches Steakhaus in Hamburg - undercover und mit kritischem Blick. Von der Speisekarte bis zur Grillplatte prüft der Gastronom und Food-Influencer, ob Qualität und Service den Online-Bewertungen entsprechen. Hält das Rumpsteak, was die 4,6 Sterne versprechen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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