Themen u. a.: Neue Eltern für Turmfalkenküken - bergische GreifvogelhilfeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.08.2026: Themen u. a.: Neue Eltern für Turmfalkenküken - bergische Greifvogelhilfe
61 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
In Rösrath kümmern sich Artenschützer Dirk Sindhu und sein Team mit viel Engagement um Greifvögel. Sie bringen verletzte Tiere zum Tierarzt, päppeln Jungtiere auf und suchen in der Natur nach geeigneten Adoptiveltern. Heute wollen sie für zwei verwaiste Turmfalkenküken ein neues Zuhause finden. Können sie die Küken erfolgreich unterbringen und ein geeignetes Nest finden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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