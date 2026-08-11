Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in BergenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.08.2026: Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in Bergen
60 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Sie trainieren für den Ernstfall - mit scharfer Munition und unter realistischen Gefechtsbedingungen. "Achtung Kontrolle" begleitet Panzerkommandant David und seine Besatzung bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Im Panzer Leopard 2A7V trainieren Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer den Angriff im Panzerzug - denn ein Kampfpanzer ist selten allein unterwegs.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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