Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in Bergen

Kabel EinsFolge vom 11.08.2026
Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in Bergen

Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in BergenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.08.2026: Themen u. a.: Leopard 2A7V im Gefecht - Scharfschießen in Bergen

60 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12

Sie trainieren für den Ernstfall - mit scharfer Munition und unter realistischen Gefechtsbedingungen. "Achtung Kontrolle" begleitet Panzerkommandant David und seine Besatzung bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Bergen. Im Panzer Leopard 2A7V trainieren Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer den Angriff im Panzerzug - denn ein Kampfpanzer ist selten allein unterwegs.

Alle verfügbaren Folgen