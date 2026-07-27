Themen u. a.: Unterwegs mit der Policia di StatoJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.07.2026: Themen u. a.: Unterwegs mit der Policia di Stato
61 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Achtung Kontrolle hat eine Woche in Südtirol die italienische Polizei begleitet - die Polizia di Stato. Wer nach Italien in den Urlaub fährt, sollte sich nicht nur an die dortigen Verkehrsregeln halten, sondern sich auch schon im Vorfeld über Vorschriften informieren. Denn die Bußgelder dort können richtig hoch sein. Das stellt auch ein Deutscher bei der Zollkontrolle fest. Und: Zwei Wohnungen, zwei Welten.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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