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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Elektrotrucker Tobi - 22 Tonnen elektrisch nach München

Kabel EinsFolge vom 14.08.2026
Themen u. a.: Elektrotrucker Tobi - 22 Tonnen elektrisch nach München

Themen u. a.: Elektrotrucker Tobi - 22 Tonnen elektrisch nach MünchenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.08.2026: Themen u. a.: Elektrotrucker Tobi - 22 Tonnen elektrisch nach München

61 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Lkw-Fahrer Tobias will zeigen, was ein Elektro-Lkw leisten kann. Sein Auftrag: Eine 22 Tonnen schwere Asphaltiermaschine in nur zwei Tagen von Ostfriesland nach München transportieren. Reichen Reichweite, Ladezeiten und passende Ruheplätze aus, um die Fracht pünktlich ans Ziel zu bringen?

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