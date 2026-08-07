Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer WaldJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.08.2026: Themen u. a.: Motorsägen-Prüfung im Thüringer Wald
61 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 12
Forstwirtschaftsmeister Thomas Hartung zeigt Kursteilnehmern den sicheren Umgang mit der Motorsäge. Nach der Theorie wartet die praktische Prüfung beim Baumfällen. Doch nicht jeder Schnitt sitzt auf Anhieb.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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