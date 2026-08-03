Themen u. a.: Scharfer Klassiker im Restaurant-CheckJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 03.08.2026: Themen u. a.: Scharfer Klassiker im Restaurant-Check
61 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Food-Expertin Missy ist in Düsseldorf auf der Suche nach dem besten Senfrostbraten der Stadt. In drei Restaurants testet sie die traditionelle Spezialität mit der markanten Senfkruste. Welches Lokal überzeugt Missy mit dem besten Geschmack und der perfekter Zubereitung?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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