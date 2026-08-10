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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: LKW-Kontrolle Bremervörde - Gefahr auf sechs Achsen

Kabel EinsFolge vom 10.08.2026
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.08.2026: Themen u. a.: LKW-Kontrolle Bremervörde - Gefahr auf sechs Achsen

61 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Überladene Lastwagen, technische Mängel und schlecht gesicherte Ladung können auf der Autobahn zur Gefahr werden. Alexander und Janna von der Polizei Rotenburg kontrollieren auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg auffällige Fahrzeuge. Sie wissen wo etwas im Argen sein könnte, was auf den ersten Blick oft verborgen bleibt.

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