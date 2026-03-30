Thema u.a.: Unfall auf der Autobahn – Abschlepper im EinsatzJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.03.2026: Thema u.a.: Unfall auf der Autobahn – Abschlepper im Einsatz
61 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
Die Autobahn A61 bei Mönchengladbach: Hierher wird Abschlepper Marcel Kurzynski zu einem Unfall gerufen. Ein Sportwagen prallte bei starkem Regen gegen mehrere Leitplanken. Am Pannenfahrzeug rasen LKW und Autos dicht vorbei. Kann Marcel Kurzynski seine Arbeit unter diesen Bedingungen sicher erledigen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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