Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm im Kampf um jedes LebenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 17.07.2026: Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm im Kampf um jedes Leben
61 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Toni Thurm ist als Seehundretter an der Nordseeküste unterwegs und sucht am Strand von St. Peter-Ording nach verwaisten Heulern. Jedes Jahr rettet er rund 250 Robbenbabys, die ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance hätten. Die kleinen Seehunde werden in die Seehundaufzuchtstation Friedrichskoog gebracht, wo sie aufgepäppelt und später zurück ins Meer entlassen werden.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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