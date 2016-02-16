Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Schulsport mit Folgen

Kabel EinsStaffel 1Folge 12vom 16.02.2016
Schulsport mit Folgen

Schulsport mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 12: Schulsport mit Folgen

28 Min.Folge vom 16.02.2016Ab 12

Unfallkrankenhaus Berlin: Auf den Assistenzarzt Dr. Jesse Ang wartet ein Junge mit seiner Mutter. Der Zehnjährige hat sich im Sportunterricht böse verletzt. Schnell kann der Mediziner eine Diagnose stellen - und die ist für den kleinen Mann und seine Mutter nicht erfreulich. Und: In der Malteser-Klinik St. Anna in Duisburg wartet ein 59-jähriger Mann auf seine OP. Bei dem Patienten liegt eine hochgradige Halsschlagaderverengung vor, die ohne Operation zum Tod führen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen