Achtung Notaufnahme
Folge 37: Heute u. a.: Atemlos
27 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12
Das Clemenshospital in Münster ist eine der führenden Kliniken Deutschlands in der Lungenheilkunde. Die 31-jährige Nancy ist vor ein paar Tagen mit schwerer Atemnot eingeliefert worden. Die Ärzte stellten einen Kollaps des rechten Lungenflügels fest. Jetzt steht eine OP an. Und: Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Murnau liegt 70 Kilometer südlich von München. Handchirurg Dr. Bernd Schmidt behandelt in der Notaufnahme einen 50-jährigen Schreiner, der sich bei der Arbeit tief in den linken Daumen gefräst hat. Die Verletzung ist schwerwiegend.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins