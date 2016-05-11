Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Atemlos

Kabel EinsStaffel 1Folge 37vom 11.05.2016
Heute u. a.: Atemlos

27 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12

Das Clemenshospital in Münster ist eine der führenden Kliniken Deutschlands in der Lungenheilkunde. Die 31-jährige Nancy ist vor ein paar Tagen mit schwerer Atemnot eingeliefert worden. Die Ärzte stellten einen Kollaps des rechten Lungenflügels fest. Jetzt steht eine OP an. Und: Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Murnau liegt 70 Kilometer südlich von München. Handchirurg Dr. Bernd Schmidt behandelt in der Notaufnahme einen 50-jährigen Schreiner, der sich bei der Arbeit tief in den linken Daumen gefräst hat. Die Verletzung ist schwerwiegend.

Kabel Eins
