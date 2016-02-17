Heute u. a.: QuadunfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 13: Heute u. a.: Quadunfall
27 Min.Folge vom 17.02.2016Ab 12
Im Marienhospital in Stuttgart erwarten Unfallchirurgin Dr. Verena Weisenberger und ihr Team den nächsten Patienten. Der Rettungsdienst bringt einen Mann der mit seinem Quad einen schweren Auffahrunfall hatte. Und: Ein Patient mit schweren Atemproblemen in der Kardiologie des Universitätsklinikums Erlangen. Bei Untersuchungen stellen die Ärzte eine eingeschränkte Pumpfunktion der Herzkammer fest. Um den Grund für die Erkrankung festzustellen, müssen die Mediziner eine Gewebeprobe entnehmen. Routine für den Arzt, eine Ausnahmesituation für den Patienten.
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins