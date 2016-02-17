Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Quadunfall

Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 17.02.2016
Heute u. a.: Quadunfall

Heute u. a.: QuadunfallJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 13: Heute u. a.: Quadunfall

27 Min.Folge vom 17.02.2016Ab 12

Im Marienhospital in Stuttgart erwarten Unfallchirurgin Dr. Verena Weisenberger und ihr Team den nächsten Patienten. Der Rettungsdienst bringt einen Mann der mit seinem Quad einen schweren Auffahrunfall hatte. Und: Ein Patient mit schweren Atemproblemen in der Kardiologie des Universitätsklinikums Erlangen. Bei Untersuchungen stellen die Ärzte eine eingeschränkte Pumpfunktion der Herzkammer fest. Um den Grund für die Erkrankung festzustellen, müssen die Mediziner eine Gewebeprobe entnehmen. Routine für den Arzt, eine Ausnahmesituation für den Patienten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen