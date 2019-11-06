Achtung Notaufnahme
Folge 14: Sturz im Schwimmbad
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nachtschicht in der chirurgischen Notaufnahme in Erlangen: Assistenzarzt Dr. Stapel übernimmt einen Patienten mit starken Schmerzen im Oberarm. Der Mann ist im Schwimmbad schwer gestürzt. Und: Im Klinikum rechts der Isar in München wartet ein nigerianischer Exilpolitiker auf seine Untersuchung. Bei der Flucht aus Nigeria wurde der 38-jährige in einen schweren Unfall verwickelt, den er gerade so überlebt hat. Um die entstandenen Hüftprobleme kümmert sich jetzt Dr. Peter Prodinger. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins