Kabel EinsStaffel 1Folge 14vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nachtschicht in der chirurgischen Notaufnahme in Erlangen: Assistenzarzt Dr. Stapel übernimmt einen Patienten mit starken Schmerzen im Oberarm. Der Mann ist im Schwimmbad schwer gestürzt. Und: Im Klinikum rechts der Isar in München wartet ein nigerianischer Exilpolitiker auf seine Untersuchung. Bei der Flucht aus Nigeria wurde der 38-jährige in einen schweren Unfall verwickelt, den er gerade so überlebt hat. Um die entstandenen Hüftprobleme kümmert sich jetzt Dr. Peter Prodinger. Rechte: kabel eins

