Achtung Notaufnahme
Folge 15: Straßenprügelei
28 Min.Folge vom 19.02.2016Ab 12
Das Marienhospital in Stuttgart: In der Notaufnahme ist auch nachts viel los, besonders am Wochenende. Unfallchirurg Dr. Christoph Gratzer bekommt einen für Samstagnacht typischen Fall - ein junger Italiener wurde verprügelt. Und: Rund um das Unfallklinikum Murnau, nahe der bayrischen Alpen, hat es in der Nacht geschneit. Der erste Patient für Unfallchirurg Dr. Daniel Hensler lässt nicht lange auf sich warten. Ein Mann ist beim Zeitung holen ausgerutscht.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins