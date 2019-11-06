Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Gebrochenes Schienbein

Kabel EinsStaffel 1Folge 19vom 06.11.2019
Heute u. a.: Gebrochenes Schienbein

Heute u. a.: Gebrochenes SchienbeinJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 19: Heute u. a.: Gebrochenes Schienbein

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Murnau bei Garmisch-Partenkirchen. In den letzten Tagen hat es stark geschneit, es ist glatt. Der erste Fall lässt nicht lange auf sich warten: Ein junger Mann hat sich auf der Arbeit das Schienbein gebrochen. Und: Der RTW bringt eine ältere Dame ins Unfallklinikum. Sie ist gestürzt und auf das Gesicht gefallen. Sie blutet stark. Und es kommt noch schlimmer: Bei ihrem Sturz hat sich die Frau die komplette Nasenspitze abgeschlagen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen