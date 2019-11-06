Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Klinikum rechts der Isar in München: Auf die Neurochirurgen wartet heute ein komplizierter Fall. Dem 44-jährigen Christoffer soll ein Gehirntumor entfernt werden. Die Besonderheit: Der Schwede muss während der OP wach sein. Und: Zum Universitätsklinikum Münster gehören 35 Kliniken - darunter auch die für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Marisa hat sich von ihrer Freundin in die Ambulanz bringen lassen. Die 24-Jährige hat sich an der Stirn verletzt. Rechte: kabel eins

