Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Vom Arzt zum Patienten

Kabel EinsStaffel 1Folge 21vom 29.02.2016
Heute u. a.: Vom Arzt zum Patienten

Heute u. a.: Vom Arzt zum PatientenJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 21: Heute u. a.: Vom Arzt zum Patienten

27 Min.Folge vom 29.02.2016Ab 12

Das Universitätsklinikum in Erlangen: Dr. Philipp Stapel ist heute nicht auf dem Weg zur Arbeit, sondern als Patient unterwegs. Nach einem Sportunfall muss er heute mal die Seiten wechseln und sich selbst behandeln lassen. Und: Der Rettungsdienst bringt eine 89-jährige Dame, die nach einem Sturz starke Schmerzen hat, ins Marienhospital in Stuttgart. Unfallchirurgin Dr. Katharina Junghardt kümmert sich um die Patientin. Wie schlimm die Verletzungen sind, ist noch unklar.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen