Heute u. a.: Letzte Hoffnung für ein afghanisches Mädchen

Kabel EinsStaffel 1Folge 30vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Friedensdorf in Oberhausen wohnen Kinder, die zur medizinischen Versorgung nach Deutschland geholt worden sind. So auch die zwölfjährige Kubra aus Afghanistan. Sie hat schwere Verbrennungen an beiden Füßen. Durch das Narbengewebe sind beide Füße nach oben statt nach vorne gewachsen. Und: In der Notaufnahme des Krankenhauses Philippusstift in Essen wartet Assistenzarzt Dr. Christoph Kurschat auf einen Notfall. Ein Mann ist beim Verladen von seinem Lkw gefallen. Rechte: kabel eins

