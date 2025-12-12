Zwischen Weihnachtszauber und Hollywood-RomanzenJetzt kostenlos streamen
Folge 16: Zwischen Weihnachtszauber und Hollywood-Romanzen
24 Min.Folge vom 12.12.2025
Von leisen Weihnachtsklängen bis zu großen Gefühlen in Hollywood: Die Woche war einiges los in der High Society. Ein emotionales Benefizkonzert, ein persönlicher Jahresrückblick mit Christa Kummer – und internationale Stars, die mit Liebesgeständnissen und Babynews für Gesprächsstoff sorgen. All das und mehr präsentiert Birgit Waldsam in Adabei Prime.
