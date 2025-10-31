Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alias - Die Agentin

Enthüllungen

Enthüllungen

Alias - Die Agentin

Folge 11: Enthüllungen

42 Min.Ab 16

Kendall klärt Sydney endlich darüber auf, was angeblich in ihrer verlorenen Zeit geschehen ist: Nach ihrer Entführung durch den Konvent hatte sie sich bei Kendall gemeldet, um Informationen über die Aktivitäten der Gruppe zu liefern. Mit Lazareys Hilfe hatte sie Rambaldis Kubus gestohlen und ihr Gedächtnis löschen lassen. Dadurch sollte die Erfüllung seiner Prophezeiung verhindert werden, in der aus Rambaldis DNS und Sydneys Eizellen ein Kind entstehen sollte ...

