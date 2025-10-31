Alias - Die Agentin
Folge 11: Enthüllungen
42 Min.Ab 16
Kendall klärt Sydney endlich darüber auf, was angeblich in ihrer verlorenen Zeit geschehen ist: Nach ihrer Entführung durch den Konvent hatte sie sich bei Kendall gemeldet, um Informationen über die Aktivitäten der Gruppe zu liefern. Mit Lazareys Hilfe hatte sie Rambaldis Kubus gestohlen und ihr Gedächtnis löschen lassen. Dadurch sollte die Erfüllung seiner Prophezeiung verhindert werden, in der aus Rambaldis DNS und Sydneys Eizellen ein Kind entstehen sollte ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH