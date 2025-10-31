Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Überläufer

DisneyStaffel 3Folge 12
Überläufer

ÜberläuferJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 12: Überläufer

42 Min.Ab 16

Vaughn und Sydney sollen in Nordkorea einen Überläufer des Konvents treffen. Lauren, die von dem Auftrag weiß, informiert den Konvent, und sorgt somit dafür, dass die Agenten in Schwierigkeiten geraten und Sark auf den Überläufer angesetzt wird. Als sie Sark überwältigen wollen, werden Sydney und Vaughn von koreanischen Soldaten festgenommen und kurze Zeit später vor ein Exekutionskommando gestellt. Ob Irinas Schwester Katya bei der Befreiung aus Nordkorea helfen kann?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen