Alias - Die Agentin

Blutsbande

DisneyStaffel 3Folge 20
Blutsbande

BlutsbandeJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 20: Blutsbande

41 Min.Ab 16

Sydney befreit ihre Halbschwester und versteckt sie zusammen mit dem wiederbelebten Sloane in einem sicheren Haus. Sloane weiß, dass der Konvent Nadia ein tödliches Elixier injizieren kann, um an eine Geheimbotschaft von Rambaldi zu gelangen. Vaughn wird von Sark entführt, um unter Folter das Versteck des Passagiers zu verraten. Rechtzeitig können Sloane und Nadia entkommen. Vaughn erzählt Sydney von der Rambaldi-Prophezeiung, wonach sich Passagier und Auserwählte töten werden.

Alias - Die Agentin
Disney
