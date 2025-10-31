Zum Inhalt springenBarrierefrei
DisneyStaffel 3Folge 14
42 Min.Ab 12

Sydneys und Vaughns Versuch, an Versandinformationen einer gefährlichen Plasmabombe eines philippinischen Terrornetzwerks zu kommen, wird von Lauren und Sark vereitelt. Die Bombe ist nun auf direktem Weg nach Europa. Vaughn und Sydney heften sich an ihre Spur, werden aber von Maskierten angegriffen. Unter einer von ihnen steckt Lauren. Inzwischen lüftet Sloane sein Geheimnis: Er hatte eine Affäre mit Irina Derevko und vermutet, dass Sydney nicht Jacks, sondern seine Tochter ist!

