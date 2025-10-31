Alias - Die Agentin
Folge 19: Stundenglas
42 Min.Ab 16
Sark bedroht einen Mönch, der weiß, wo das Manuskript versteckt ist, welches den Aufenthaltsort des Passagiers offenbart. Sydney kommt gerade rechtzeitig, um von dem sterbenden Mönch zu erfahren, dass der Passagier ihre Schwester ist. Vaughn muss sich indessen an die Fersen seiner intrigierenden Frau heften. Sie führt die CIA zu einem Stundenglas, das Sloane den Aufenthaltsort seiner Tochter verraten soll. Doch bevor Sydney die Nachricht überbringen kann, wird Sloane getötet.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alias - Die Agentin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH