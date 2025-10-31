Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alias - Die Agentin

Erbfolge

DisneyStaffel 3Folge 2
Erbfolge

ErbfolgeJetzt kostenlos streamen

Alias - Die Agentin

Folge 2: Erbfolge

40 Min.Ab 12

Sydney ermordete während ihrer Abwesenheit den russischen Diplomaten Lazarey, der seinem Sohn Sark ein Vermögen von 800 Millionen Dollar hinterließ. Die nationalistische Gruppe "The Covenant" ist nun hinter Sark und vor allem dessen Goldbarren her. Die Gruppe bietet zwei entführte Agenten im Tausch gegen Sark an, der bei der CIA inhaftiert ist. Bei der Übergabe entkommt "The Covenant" mit Sark und den Geiseln. Nun soll Sydney an die Gruppe herankommen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alias - Die Agentin
Disney
Alias - Die Agentin

Alias - Die Agentin

Alle 5 Staffeln und Folgen