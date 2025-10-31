Alias - Die Agentin
Folge 8: Bis an die Grenze
40 Min.Ab 12
Sydney wird in einer Haftanlage des Sicherheitsrats festgehalten und grausam gefoltert, da sie nicht kooperieren will. Doch es gelingt Lindsey, Sydneys Schale zu knacken. Er zwingt sie, einen Text aus der Wohnung in Rom zu dechiffrieren. Lindsey ahnt jedoch nicht, dass sie ihm falsche Koordinaten nennt. In der Zwischenzeit tüfteln Jack, Vaughn und Sloane zusammen mit Lauren an einem Plan, um Sydney aus der Anlage zu befreien. Es kommt zum Schusswechsel.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alias - Die Agentin
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Thriller
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH