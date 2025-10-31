Alias - Die Agentin
Folge 13: Neue Allianzen
Der Konvent-Überläufer bietet Informationen zur Doleac-Agenda, die Namen und Informationen zu Operationen des Konvents enthält. Auf der Suche danach überwinden Vaughn und Sydney ein tödliches Abwehrsystem, während Lauren ihr verräterisches Spiel weiter spielt: Sark will mit ihr die Anführer der sechs Konventzentralen töten, um so selbst eine bessere Position in der Gruppe zu erlangen. Sloane steht kurz davor, der CIA-Psychologin ein Geheimnis über Jack und Sydney anzuvertrauen.


