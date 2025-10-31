Zum Inhalt springenBarrierefrei
Medusa

DisneyStaffel 3Folge 3
Folge 3: Medusa

40 Min.Ab 12

Sydney und Vaughn beobachten die Übergabe von Satellitenaufnahmen von Oransky an Sark. Die Aufnahmen zeigen auch den Ort, an dem die Anti-Satelliten-Impulswaffe Medusa versteckt wird. Diese Waffe ist im Stande, das gesamte Satellitensystem der USA zu zerstören. Medusa soll sichergestellt werden, bevor sie in die Hände der Verbrecher gerät. Jack versucht zwischenzeitlich, die Aufnahmen, die Sydney beim Mord an Lazarey zeigen, zu manipulieren. Das ist umständlicher als gedacht...

Disney
