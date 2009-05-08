Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 1: Folge 046
Alisa hofft, dass in ihre Beziehung mit Christian endlich wieder Normalität einkehrt, nachdem Ellen aus dem Koma erwacht ist. Doch Ellen ist traumatisiert, als sie erkennt, wie schwer ihre Verbrennungen sind. Und Christian steht etwas Schweres bevor: Er muss Ellen sagen, dass sie ihr Kind verloren hat. Ellen verzweifelt immer mehr und wirft Christian vor, dass er sie nicht im Feuer hat sterben lassen. Caro hingegen ist überglücklich: Ein Fotograf will die Fotos für die Setcard machen, die sie so dringend für ihre Model-Karriere benötigt. Doch Caro hat nicht das Geld, das er dafür verlangt. Als Oskar Caros Model-Traum spöttisch belächelt, fällt ihr ein, wie sie an das Geld kommen könnte.
