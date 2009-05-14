Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 050
43 Min.Folge vom 14.05.2009Ab 6
Alisa erfährt zu ihrer großen Überraschung während der Wanderung, dass zwischen Mona und Jonas etwas läuft. Ellen hingegen ist von ihrem Mordverdacht gegen Oskar nicht abzubringen. Sie setzt Oskar unter Druck und schließt mit ihm einen perfiden Pakt, weil sie erkannt hat, dass Christian noch immer Gefühle für Alisa hat. Alisa hat ein ganz anderes Problem: Wegen ihres ungenehmigten Urlaubs erhält sie eine Abmahnung. Als sie zusätzlich erfährt, dass sich ausgerechnet Christian für sie einsetzen will, macht sie ihm eine harsche Ansage.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises