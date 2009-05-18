Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 052
43 Min.Folge vom 18.05.2009Ab 6
Alisa gewinnt die Ausschreibung zur Fertigung des Prototyps einer Speziallinse. Sie nimmt den Auftrag an, nicht ahnend, dass Oskar mit diesem Auftrag einen perfiden Plan verfolgt. Als Liliana beim Schlafwandeln fast in den See fällt, kann Gudrun sie gerade noch retten. Ludwig ist froh, dass Liliana nichts passiert ist, doch es beunruhigt ihn, dass sie nach diesem Erlebnis beschließt, ihrer Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Robert will Mona in einem Brief endlich seine Liebe gestehen. Doch als er den Brief unter ihrer Tür durchschieben will, erwartet ihn eine große Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises