Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 058

TelenovelaStaffel 4Folge 13vom 27.05.2009
43 Min.Folge vom 27.05.2009Ab 6

Alisa gerät mit Christian aneinander, als dieser Jonas auffordert, sich der Polizei zu stellen. Alisa macht Christian klar, dass sie seine Hilfe nicht mehr will. Während Alisa sich wieder mit ihrem Bruder versöhnt, schließt Christian mit Alisa ab und konzentriert sich auf Ellen. Ellen stürzt die Erkenntnis, dass Christian ihren Anblick scheinbar nicht erträgt, noch tiefer in die Verzweiflung über ihren entstellten Körper. Christian muss Ellen beweisen, dass er zu ihr steht.

