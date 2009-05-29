Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 060
Folge vom 29.05.2009
Alisa und Christian gehen getrennte Wege: Während Christian sich wieder Ellen annähert und mit ihr einen Neuanfang wagen will, konzentriert sich Alisa auf den Auftrag, den ihr Robert besorgt hat. Alles könnte so einfach sein, doch dann laufen die beiden sich wieder über den Weg. Oskar ist zufrieden, da die Produktion für den Großkunden Teeland beginnen kann. Er gerät jedoch unter Druck, als Teeland sich persönlich mit ihm und Ellen treffen möchte, denn Ellen verweigert aufgrund ihrer Brandwunden ein persönliches Treffen.
