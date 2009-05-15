Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 051
Trotz der Trennung von Christian wird Alisa in der Firma weiterhin gemobbt, da man ihr Protektion durch die Geschäftsführung unterstellt - ein willkommener Umstand für Oskar, den er zu nutzen weiß. Währenddessen kann Jonas Emilia in letzter Sekunde von der Straße ziehen, als ein Auto sie beinahe überfährt. Dankbar für seine Heldentat wird Mona im Gespräch mit Alisa schwärmerisch bewusst, dass sie sich in Jonas verknallt hat. Liliana, die Augenzeugin des Beinahe-Unfalls war, ist sehr von dem Ereignis mitgenommen. Christian erkennt im Gespräch mit Liliana, dass sie keinerlei Erinnerung an ihre Totgeburt hat. Als Christian Ludwig zu dem Thema befragt, reagiert der ungewohnt ausweichend.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick