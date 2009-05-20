Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 4Folge 9vom 20.05.2009
Alisa arbeitet hart an der Herstellung des Prototypen der Speziallinse und schafft es tatsächlich, die Linse rechtzeitig für die Präsentation fertig zu stellen. Jonas ringt sich endlich dazu durch, Mona zu sagen, dass er nicht in sie verliebt ist. Mona reagiert verletzt und wütend und wirft Jonas hinaus. Gleichzeitig meldet Timmie sich bei Jonas mit einer großartigen Geschäftsidee - er will mit Paparazzi Fotos das ganz große Geld machen. Jonas lässt sich auf Timmies Plan ein, ohne zu ahnen, dass er Alisa damit in große Schwierigkeiten bringt.

Telenovela
