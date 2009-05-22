Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 055

TelenovelaStaffel 4Folge 10vom 22.05.2009
Folge 055

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 10: Folge 055

43 Min.Folge vom 22.05.2009Ab 6

Alisa, die nicht ahnt, dass Jonas die Kamera mit der Speziallinse aus ihrem Spind genommen hat, wird des Diebstahls bezichtigt. Oskar wirft ihr vor, den Diebstahl der Kamera vorgetäuscht zu haben, um Christian zu schaden. Alisa wehrt sich nach Kräften, doch auch Christian kann ihr nicht mehr helfen - sie wird gekündigt. Ellen, die der Lebensmut verlassen hatte, schöpft neue Hoffnung. Liliana setzt unterdessen heimlich alle Hebel in Bewegung, um mehr über ihre Vergangenheit herauszufinden - dabei hat sie allerdings nicht mit Tamaras Neugierde gerechnet.

