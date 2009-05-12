Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 048
43 Min.Folge vom 12.05.2009Ab 6
Als Christian bei Alisa auf Abstand geht, um sich ganz der kranken Ellen zu widmen, sorgt Alisa für Klarheit und trennt sich von Christian. Während Alisa realisiert, dass sie mit Christian ihre große Liebe verloren hat, schöpft Ellen neue Hoffnung, Christian wieder für sich zu gewinnen. Nachdem Caro von dem Fotografen, der ihre Setcard machen wollte, um ihr Geld betrogen worden ist, findet sie bei Tamara und Lars Unterstützung. Zu dritt wollen sie den Betrüger stellen und Caros Geld wieder beschaffen.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises