ORF2Folge vom 02.07.2023
44 Min.Folge vom 02.07.2023

In dieser Folge der Serie "Alltagsgeschichten" schildert Elizabeth T. Spira gemeinsam mit Kameramann Martin Petritsch Begegnungen an der "Bundesstraße B54". Einst die Hauptverbindung zwischen Wien und dem Süden ist die B54 seit der Fertigstellung der Autobahn im Jahre 1991 eine gemächliche Straße, die zwischen Wiener Neustadt (NÖ) und Gleisdorf (Steiermark) über den Wechsel führt. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Martin Petritsch

