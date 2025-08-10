Alltagsgeschichte: Das Glück ist ein VogerlJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 10.08.2025: Alltagsgeschichte: Das Glück ist ein Vogerl
44 Min.Folge vom 10.08.2025
In dieser Folge ihrer „Alltagsgeschichte“ aus dem Jahr 1995 besuchen Elizabeth T. Spira und ihr Kameramann Peter Kasperak Menschen, die ihr Herz an einen oder mehrere Vögel verloren haben. Ihre Beziehung zum „Burli“, „Pipsi“ oder „Boberl“ ist oft seltsam, geheimnisvoll, hintergründig und - manchmal - voll rätselhafter Poesie. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
