Alltagsgeschichte: Die Quellenstraße - das bunte Herz von FavoritenJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 29.08.2021: Alltagsgeschichte: Die Quellenstraße - das bunte Herz von Favoriten
45 Min.Folge vom 29.08.2021
Vor zwei Jahrzehnten noch war sie eine viel beachtete Einkaufsstraße, heute ist die gut drei Kilometer lange Quellenstraße oft Brennpunkt für Konflikte. Der Grund dafür ist fast immer der Gleiche. Während Wiener ihre angestammte Welt ob deren rasanten Wandels nicht wiedererkennen, hoffen Zuwanderer vor allem auf ein besseres Leben. Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0