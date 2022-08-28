Alltagsgeschichte: Neun Flugstunden von ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 28.08.2022: Alltagsgeschichte: Neun Flugstunden von Zuhause
44 Min.Folge vom 28.08.2022
Für diese "Alltagsgeschichte" machte Elizabeth T. Spira mit Kameramann Peter Kasperak eine filmische Urlaubsreise in die Karibik, in die Dominikanische Republik. Im exotischen Urlaubsparadies plaudert sie mit Touristen über "‚des Meeres und der Liebe Wellen". Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
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