Alltagsgeschichte

Alltagsgeschichte: Am Brigittaplatz

ORF2Folge vom 05.09.2010
45 Min.

Für diese Folge der "Alltagsgeschichten" drehte Elizabeth T. Spira mit Kameramann Peter Kasperak auf dem Brigittaplatz im 20. Wiener Gemeindebezirk. Treffsicher hat Spira ergreifende Schicksale aufgespürt, die mit diesem Platz verbunden sind, etwa das der 74-jährigen Maria, die täglich im Wirtshaus "Bärenstube" verkehrt, und der ein anderer Stammgast im Sommer den ersten Urlaub ihres Lebens bezahlt hat. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

