Alltagsgeschichte: Am GrillplatzJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 04.08.2024: Alltagsgeschichte: Am Grillplatz
Der Grillplatz an der Donau ist einer der buntesten Flecken Wiens, kaum wo sind die Geschmäcker, Kulturen und Menschen unterschiedlicher. Hier tauschen sich Zuwanderer und Altösterreicher aus. Manche jedoch bevorzugen Nacktbaden und Nacktgrillen, denn die strengen Religionen der Zuwanderer verbieten diesen einen Besuch bei den Nudisten. Meist ist das Treiben hier friedlich, in Einzelfällen kommt es aber zu Missverständnissen kleinerer und größerer Natur. Wenn es etwa um die hohe Politik geht, die Bedeutung des Weltfriedens oder einfach nur um den guten Geschmack, über den man bekanntlich gut streiten kann. Der Grillplatz, ein Umschlagplatz von spannenden Lebensgeschichten und zu tiefst österreichischen Emotionen. Regie: Eduard Moschitz Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt/