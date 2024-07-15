Alltagsgeschichte: Am BrunnenmarktJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 15.07.2024: Alltagsgeschichte: Am Brunnenmarkt
44 Min.Folge vom 15.07.2024
In dieser Folge der Serie " Alltagsgeschichte " porträtiert Elizabeth T.Spira den Brunnenmarkt in Wien Ottakring. Der längste Straßenmarkt Europas zählt zur Hochburg fremdsprachiger österreichischer Bürger: Türken, Bosnier, Serben, Inder und Chinesen bieten neben alteingesessenen Österreichern ihre Ware feil. Foto: ORF/Cosmos Factory/Martin Petritsch
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