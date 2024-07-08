Alltagsgeschichte: Wien - Am GürtelJetzt kostenlos streamen
Alltagsgeschichte
Folge vom 08.07.2024: Alltagsgeschichte: Wien - Am Gürtel
39 Min.Folge vom 08.07.2024
In einer Sonderprogrammierung würdigt ORF III das Werk der vor vier Jahren verstorbenen Filmemacherin Elizabeth T. Spira und zeigt ausgewählte Folgen ihres Kult-Formats "Alltagsgeschichte". In dieser Ausgabe ergründet Spira das Leben am und um den Wiener Gürtel. In der Kaiserzeit noch ein Prachtboulevard, ist der einstige sogenannte "Ring der kleinen Leute" heute eine stark frequentierte, mehrspurige Straße. Sie trennt die noblen Innenstadtbezirke von den bodenständigen Außenbezirken. - Eine Demarkationslinie, an der sich auch das Wiener Nachtleben abspielt.
