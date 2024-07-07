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Alltagsgeschichte

Alltagsgeschichte: Im Espresso

ORF2Folge vom 07.07.2024
Alltagsgeschichte: Im Espresso

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Alltagsgeschichte

Folge vom 07.07.2024: Alltagsgeschichte: Im Espresso

44 Min.Folge vom 07.07.2024

In dieser Folge der Serie "Alltagsgeschichte" porträtiert Elizabeth T. Spira mit Kameramann Peter Kasperak Stammgäste "im Espresso" in Wien. Die Espressos entstanden in den 60er Jahren - meist düstere neonlichtige, schmucklos eingerichtete kleine Kaffee-Bars, die bis weit in die Nacht geöffnet haben. Getrunken wird viel - doch selten jenes Getränk, das den Lokalen den Namen schenkt. Und der Durst beginnt bereits in der Früh, wenn die ersten Gäste kommen. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

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