Alltagsgeschichte
Folge vom 01.08.2021: Alltagsgeschichte: Beim Heurigen
Folge vom 01.08.2021
In ihren Sozialreportagen hat Elizabeth T. Spira die österreichische Seele ergründet. In dieser Ausgabe gehen Spira und ihr Kameramman Peter Kasperak der Heurigenkultur Wiens auf den Grund. Dabei stellt sich schnell heraus, der Heurige ist für viele mehr als nur ein Lokal: ein verlängertes Wohnzimmer, in dem Genuss und Geselligkeit zelebriert werden. Zwischen Scheinsbraten, Brettljausen, Wein und Schrammelmusik ezählen Menschen aus ihrem Leben. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak
