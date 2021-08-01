Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alltagsgeschichte

Alltagsgeschichte: Beim Heurigen

ORF2Folge vom 01.08.2021
Alltagsgeschichte: Beim Heurigen

Alltagsgeschichte: Beim HeurigenJetzt kostenlos streamen

Alltagsgeschichte

Folge vom 01.08.2021: Alltagsgeschichte: Beim Heurigen

45 Min.Folge vom 01.08.2021

In ihren Sozialreportagen hat Elizabeth T. Spira die österreichische Seele ergründet. In dieser Ausgabe gehen Spira und ihr Kameramman Peter Kasperak der Heurigenkultur Wiens auf den Grund. Dabei stellt sich schnell heraus, der Heurige ist für viele mehr als nur ein Lokal: ein verlängertes Wohnzimmer, in dem Genuss und Geselligkeit zelebriert werden. Zwischen Scheinsbraten, Brettljausen, Wein und Schrammelmusik ezählen Menschen aus ihrem Leben. Bildquelle: ORF/Cosmos Factory/Peter Kasperak

Alle verfügbaren Folgen